Asjatundja uutest toetustest: „Toetused on ajutised, igavesti me kompenseerida ei suuda.“ 

„Elektrienergiale kehtib hinnalagi 12 senti kWh kohta ja elektrimüüja arvutab selle ise arvelt maha ja see kehtib jaanuarist märtsini,“ tutvustab peaminister Kaja Kallas oma töövõitu. Sarnaselt elektriga pani valitsus hinnapiiri ka gaasile, see on 65 €/MWh kohta. Lagi on ka tarbimisele: hüvitist saab kuni 650 kWh elektri ja 2,75 MWh gaasi kasutamise puhul kuus. Samuti maksab riik kinni elektri võrgutasu äritarbijatele.