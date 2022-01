Juhtkiri | Riik unustas keskküttearved? 

Ühiskonna solidaarsust silmas pidades on hea, et hüvitised laienevad kõigile, mitte ainult alla mediaanpalga teenijatele nagu Reformierakond seda soovis. Samuti on oluline, et hüvitamine toimub automaatselt teenuse pakkuja kaudu, kliendid saavad kätte vähendatud arved ega pea edaspidi ennast paluja rolli pannes hakkama selleks taotlusi esitama.

Et aga automaatne hüvitamine ei rakendu tagantjärele, siis peavad soolased arved seni kätte saanud hädalised ikkagi pöörduma omavalitsuste poole hüvitamiste taotlustega. Jääb arusaamatuks, miks hüvitamine ei rakendu kohe ja tagantjärele, et vältida inimeste jooksutamist. Sel juhul oleks lisataotluste esitamine õigustatud vaid nende puhul, kes automaatsest üldmeetmest hoolimata on jäänud väljapääsmatusse olukorda.

Oleks valitsus õigel ajal hakanud probleemiga tegelema, poleks praegu inimeste massilist bürokraatlikku jooksutamist. Probleemiks on aga kindlasti, et meetmed on ajutised ega lahenda pikaajalisi probleeme ning ses osas seisab valitsusel suurem töö alles ees.

Kuid keskküttega korterite elanike jaoks pole suurimaks probleemiks mitte niivõrd elektri- ja gaasikulu, vaid katlamaja soojaarved, aga viimaste hüvitamise kohta võimuliidu praegusest kokkuleppest midagi otsesõnu välja lugeda pole võimalik. Samas on toasooja kahe- või kolmekordistumine mitmesaja euroni pensionärile või madalapalgalisele kaelamurdev kulu. Kui elektri ja gaasi tarbimist võib tulesid kustutades ja gaasiboilerit vähem kasutades alla tõmmata, siis keskküttekulusid iseseisvalt vähendada ei saa kuidagi.