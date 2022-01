Tartu otsustas lasteaiatasu mitte tõsta 

„Tartu on noortele peredele kõige parem elukeskkond. Sellel pildil on seni olnud vaid üks asi valesti – perede makstav lasteaia kohatasu on olnud Eestis üks kõrgemaid. Nüüd oleme kokku leppinud, et see viga tuleb parandada ning teeme sellest aastast alates pikki samme, et laste lasteaeda panek oleks lihtne, vanematele taskukohane, kuid samas oleks jätkuvalt kindlustatud Tartu lasteaedade hea tase,“ kommenteeris linnvolikogu esimees Tõnis Lukas.