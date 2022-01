MEMMEKE LÕDISEB 15-KRAADISES TOAS. Krüptokaevandused kütavad samal ajal Eesti Energia soodushinnaga kosmost! 

Just kaevandamise röögatu maksumus (loe: keskkonnajalajälg) on krüptoraha stabiilsuse tagatis ja Narvas läheb puit ning põlevkivi ahju ka selleks, et üsna väikest seltskonda puudutav globaalne äri toimiks. Krüptokaevandamise masinad pole tavalised arvutid, neid ja nende graafikakaarte iseloomustab tohutu energiatarve. Kui küsida ühelt teemaga seotud riigiametnikult, mis kasu on krüptokaevandustest Eesti majandusele, vastab ta poolirooniliselt, et elektri võrgutasud ja käibemaks. „Need, kes on vahetult Eesti Energia elektrijaamade küljes, ei pea maksma ka võrgutasu. Eks sinna on vaja natuke IT-haridusega inimesi, neisse farmidesse on vaja ka pisut tööjõudu.“