Jüri Laurson | Narva elektrijaamade mahakandmine on ennatlik 

Muret tekitab Eleringi poolne arusaam, kus mainitakse, et muretsemiseks pole põhjust, sest arvestades elektriühendusi ja tootmisvõimsust regionaalsel elektriturul on tootmisvõimsusi Eesti vaates kümneks aastaks piisavalt. Elektrihinnad tõusid väga kõrgeks ja börsielektri tarbijatel tekkis detsembrikuu arve saamisel šokk. See pärsib Eesti majandust, sest tõusevad teenuste ja kaupade hinnad. Enamus elektri tarbijaist muutusid mõne kuuga almuse palujateks.