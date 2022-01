Koroonaviiruse riskimaatriksi näitajad uuenesid 

Uue maatriksi nakatumiste telg võtab arvesse koroonaviiruse omikronitüve levikuga seotud nakatumisnäitajate kiiret kasvu ja seda, et haiglakoormus on viimastel nädalatel püsinud oluliselt madalam kui varem sarnaste nakatumisnäitajate juures. Sellele on kaasa aidanud tõhustusdoosiga vaktsineerimine.