The New York Times: omikrontüvi juba taandub USAs  

Praegu on paljud USA haiglad endiselt koroonapatsientide tõttu üle koormatud ning teistel haigetel palutakse võimalusel sinna mitte pöörduda. Veel kaks nädalat tagasi saatis Beaumonti haiglakett Michiganis kõigile, kes on neid kunagi külastanud ja on neile enda kontaktandmed jätnud, e-kirja, mille pealkiri kuulutas: „ME OLEME MURDUMISE ÄÄREL.“