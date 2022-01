Eesti praegu pääseb. Kindral Herem: Venemaa võtab Ukrainalt järgmise tüki 

Klišeelikuks on kulunud väljendid sellest, kuidas praegune julgeolek on habras või Venemaa kujutab endast aina suuremat ohtu. Kuid viimasel ajal on need väljendid saanud poliitikas ja eelkõige kaitseringkondades äratavalt sünget sisu. Seda näitab ainuüksi see, et valitsus on pidanud praegusel ajal, kui kriis on kriisi otsas ning riigi rahalaekas kipub puhuma tuul, tegema riigikaitsesse 380 miljoni eurose rahasüsti.