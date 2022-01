VIRTUAALNE MEELEAVALDUS?! Vaata, kes jättis Martin Helme üleskutsel elektriarve maksmata! Miks ärgitaja ise oma sõnu sööb? 

EKRE juhtivpoliitikud pole Martin Helme üleskutset elektriarved maksmata jätta just agaralt järginud ning arve plaanib korraliselt tasuda ka Martin Helme ise. Vaid Anti Poolamets tunnistab, et solidaarsusest nende vastu, kes arvet tasuda ei suuda, ta esialgu tõepoolest sel kuul elektri eest ei maksnud. „See on justkui virtuaalne meeleavaldus,“ lausub Poolamets. Valitsuse uut kompromissi energiahinna tõusu kompenseerimiseks peavad EKRE poliitikud küll heaks uudiseks, kuid nendivad, et sellest pikas perspektiivis siiski ei piisa.