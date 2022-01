Kaja Kallas: meil on käimas kolm kriisi

Foto: Kuvatõmmis videost

„Meil on käimas kolm kriisi, aga inimesi huvitab kõige rohkem energiakriis,“ alustas peaminister Kallas valitsuse pressikonverentsi. „Põhiline kriitika praeguste meetmetga on see, et need on liiga keerulised ja bürokraatlikud. Seega mõtlesime välja ja leppisime kokku uued meetmed.“