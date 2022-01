USA andis Balti riikidele loa saata Ukrainasse relvastust 

USA välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et USA valitsus kinnitas heaks kolmandate osapoolte ülekanded, mis lubavad Eestil, Lätil, Leedul ja ka Suurbritannial loovutada Ukrainale oma varudest USAs valmistatud varustust. Kõneisik ei täpsustanud, millist relvastust Ida-Euroopa riiki saadetakse, ent otsusega kursis oleva anonüümse allika sõnul lubatakse Eestist viia Ukrainasse Javelini tankitõrjerakette ja Leedust Stingeri lühimaarakette. Javelini rakettide Ukrainasse saatmisest on Eestis olnud juttu varemgi.

Teatavasti laekusid Balti riikide taotlused USA välisministeeriumile juba mitme nädala eest, ent lubade andmise ametlik protsess on keeruline, kirjutab Politico. „USA ja tema liitlased ning partnerid seisavad üheskoos, et kiirendada julgeolekuabi andmist Ukrainale. Oleme tihedas suhtluses oma Ukraina partnerite ja NATO liitlastega ning kasutame loovalt kõiki olemasolevaid julgeolekukoostöö vahendeid, et aidata Ukrainal tugevdada kaitsevõimekust Venemaa kasvava agressiooni vastu,“ teatas Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi kõneisik.