„MA TAPAN END ÄRA JA SINA PEAD ARU ANDMA!“ Mida teha, kui lahku minnes hakkab üks pool ähvardama? 

Kertul on kokkupuuteid emotsionaalse väljapressimisega mitmel rindel – esmalt lubas armunud noormees end merre uputada või sillalt alla hüpata, kui neiu temaga aega ei veeda. Teisel juhul ütles tema enda poiss-sõber, et kui nad lahku lähevad, hüppab ta end surnuks. Kas sellisest suhtes on võimalik tervena väljuda? Kuidas tuli toime nooruk Kertu?