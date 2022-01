Politsei kogub kriminaaluurimise all oleva treeneri asjas tõendeid 

Kahtlustus on esitatud kehalise väärkohtlemise paragahvi järgi. Ühe lapsevanema süüdistuse kohaselt oli Rannikmaa Vinni spordikompleksis Sakura spordiklubi treeningul löönud tüdrukut selja tagant rusikaga nii tugevalt vastu kukalt, et lapsele tekkis pähe muhk, on varem kirjutanud Delfi.

„See kriminaalasi on hetkel aktiivses menetluses, kuna tõendite kogumine ja analüüs alles käib, on veel vara rääkida sellest, milline võiks olla menetluse lõpplahendus,“ selgitas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas Õhtulehele. Juhtununut pole Rannikmaa Õhtulehele kommenteerinud. „Ausalt öeldes ei taha kommenteerida. Täielik absurd,“ on ta varem öelnud.