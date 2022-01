Kohus peatas riigi ja bussifirmade hüvitisvaidluse 

AS MK Autobuss, OÜ ARILIX ja Estonian Lines OÜ tahavad, et saadud kahju tõttu mõistetaks riigilt hüvitis välja. Kahju on väidetavalt tekitatud sellega, et nad on ühistranspordiseaduse järgi kohustatud vedama riigisisesel kommertsliinil teatud kategooriasse kuuluvaid sõitjaid tasuta, ilma selle eest riigilt hüvitist saamata, on öelnud Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Hetkel on kohtuasjas menetlus peatatud ja seda kuni Euroopa Liidu Kohtu poolt tehtava ühe kohtuasja lahendi jõustumiseni.