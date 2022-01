Kallas: energiatoetuse meetmetega pole otseselt kiire 

Kallas rääkis, et kuna valitsus on juba varasemast kehtestanud energiahindade kompenseerimiseks meetmeid, siis ei ole praegu otsest vajadust väga kiiresti uutes meetmetes kokku leppida, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kallas loetles, et energias on tehtud juba rida otsuseid, näiteks elektri võrgutasu hüvitamise 50 protsenti kõigile tarbijatele ja gaasi võrgutasu hüvitamise 100 protsenti kõigile tarbijatele.

„Meil on kokkulepped juba teatud ulatuses, teatud teemad vajavad veel täpsustust. Aga ma ütlen, et kiiret sellega otseselt selles mõttes pole, et me oleme teinud meetmed, mis kehtivad seitse kuud, neid saab tagasiulatuvalt küsida. Selles suhtes mitte keegi ei pea oma und kaotama tõusnud energiahindade pärast,“ ütles peaminister.