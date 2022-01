Juhtkiri | Närvide mäng Ukrainas 

Poliitikud ei suuda otsustada, kas praegune olukord on pigem külma sõja aegne närvide mäng või 1930. aastate lõpu ilmasõja eelmäng. Venemaa manipuleerib, et oma mõjuruumi kasvatada. Ukraina piirile on koondatud üle 120 000 Vene sõduri ning esitatakse ultimatiivseid „kokkulepete“ projekte, korraldatakse küberrünnakuid jne. Venelaste agressioonisõda ukrainlaste vastu kestab juba kaheksa aastat ning üha pingelisemas olukorras ei paista kuskilt ühtki head lahendust. Washington korraldab läbirääkimisi ja Saksamaa loodab, et Vene karu taltub. Ohtu tajuvad ka Soome ja Rootsi.

Venemaa üritab maailma veenda, et nende poliitika on õige ning nad ei tee seetõttu kunagi midagi valesti ega pea oma käitumist ega ambitsioone muutma. Nende hädades on süüdi teised. Ukrainagi „küsimust" lahendatakse ultimatiivseid nõudeid esitades ja sõjaga ähvardades. See on ebameeldiv ja ohtlik närvide mäng, mille kaotab nõrgema närvikavaga mängija.

Marko Mihkelson ütles riigikogus, et seni, kuni Venemaal elab mõte impeeriumi taastamisest, senikaua püsib reaalne oht ka Eesti julgeolekule. „Ainus viis, kuidas Ukraina demokraatlikku riiki tema hävingust päästa, on see, et me peame Ukrainat aitama mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega,“ ütles ta. Urmas Reinsalu sõnul peab aga meie esmane eesmärk olema liitlaste suurem kohalolek Balti riikides – eriti USA sõjaline siinolek. Jaak Juske sõnul on Putini eesmärk panna NATO usaldusväärsus proovile.