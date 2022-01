Röövpüüdjad ei taltu: inspektorid said Peipsist kätte kaks kilomeetrit salavõrku 

Keskkonnaameti Jõgeva järelevalvebüroo juhtivinspektor Ivar Veider tõdeb, et praegu on olukord salapüügiga oluliselt parem kui veel kümme-viisteist aastat tagasi, kuid seda suuresti just selgitustöö tulemusena. Koos kohtukuludega on selgitus läinud röövpüüdjale maksma ka 7000 eurot. Peipsil kalapüügiks on välja antud 3000 ametlikku võrguluba.