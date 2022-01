SAKSA POLIITIKAVAATLEJA: Putin ei pea Euroopat oluliseks 

Nii räägib German Marshalli fondile ajakirjanik ja Atlandi-üleste suhete asjatundja Thomas Kleine-Brockhoff (pildil paremal). Sõjaline jõud olevat tema sõnul ainus, mis Kremlile midagi loeb. Vastuseks küsimusele, mida tähendab see, et Venemaa Euroopat eirates hoopis USAga räägib, sõnab ta: „See tähendab seda, et Vladimir Putin läheb parema meelega Euroopast mööda, sest ei pea seda piisavalt oluliseks. Tema näeb end ühe mõjusfääri juhina ja tahab rääkida mehega, kes – tema meelest – on teise mõjusfääri juht. Täpsemalt siis USA presidendi Joe Bideniga.“