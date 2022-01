UKRAINA LUUREHINNANG: Venemaa on vägede kogumisega peaaegu lõpule jõudnud 

Ukraina kaitseministeerium jagas teisipäeval CNNiga viimatist luurehinnangut, mille kohaselt on Venemaa lähetanud piirkonda enam kui 127 000 sõdurit, kelle seas on maismaavägede kõrval ka mere- ja õhuväelased. Ida-Euroopa riigi luureametnike hinnangul on olukord „keeruline“. Ukraina usub, et Venemaa püüab lõhestada Euroopa Liitu ja NATOt.

Uue hinnangu kohaselt toetab Venemaa enam kui 35 000 mässulist Ida-Ukrainas ning Krimmi piirkonnas viibib ka ligi 3000 vene sõdurit. Venemaa on aga igasuguste vägede olemasolu Ukraina territooriumil eitanud. Samuti väidetakse raportis, et hoogustunud on ka Vene luuretegevus, sest Ukraina piiri äärde on paigutatud täiendavaid raadio- ja satelliitsideüksuseid. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on piiril kolmekordistunud ka Venemaa luurelendude sagedus.