OTSE | Valitsus annab Eesti julgeolekule suure rahasüsti. Kallas: Venemaa teeb meile muret, vajame lisasamme

Kallas ütles raadiosaates, et Venemaa nõudmised on täiesti uskumatud. Kallas ei täpsustanud, mida selle all täpselt mõtles, kuid saates tehti juttu sellest, mis toimub Ukrainas ja mis ultimaatumeid on esitanud Venemaa NATO-le. Venemaa esindajad on varasemalt toonud välja, et riigi jaoks on eluliselt tähtis, et NATOsse ei tuleks uusi liikmeid ning et endistesse NSV Liidu vabariikidesse ei rajataks uusi sõjaväebaase. Ühtlasi nõuab Venemaa, et tühistataks NATO 2008. aasta otsus, mille järgi võib Ukrainast ja Gruusiast saada kunagi alliansi liikmed. Kõigele lisaks on Venemaa oma relvajõud toonud praegu Ukraina lähistele.