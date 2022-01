TABEL | TÄISKUUÖÖL KAKS TUNDI PÄEVAKESKUSES? Segadus selgemaks: vaata, kus ja kuidas saab energiatoetust küsida 

Energiatoetuse taotlemine on hooga alanud, kuid paljud asjad on siiski sogased kui seebivesi. Teeme selgeks, mis loom on Spoku ja vastame muudelegi küsimustele. Kus saab paberil toetusi esitada kaks tundi päevas kolmel päeval nädalas? Kus tuleb minna vallavalitsusse, kus aga päevakeskusesse Merelaine? Kus võib kirjutada vabas vormis avalduse, kus tuleb täita kindel blankett? Vaata täpsest tabelist, mismoodi küsida toetust just sinu koduvallas või -linnas.