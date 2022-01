KAS TÄNAVAD MUUTUVAD PIMEDAKS? Linnajuhid ja vallavanemad viskuvad elektrisäästjate eesliinile 

„Vaatasime üle tarbimise ning püüame allasutustes, tänavavalgustuselt ja igalt pool mõistlikul määral kärpida, et jooksvad kulud ei sööks ära muid planeeritud tegevusi,“ räägib Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. Ta ütleb, et võrreldes 2020. aasta detsembriga on elektriarve kasvanud 2,5 korda.