Pesukaru Lõuna-Eestis: „Mäger ja kährik puu otsa ei roni!“ 

VÕÕRAS ELUKAS: Asjatundjad leiavad, et on ainult aja küsimus, millal pesukaru ennast Eesti metsades ja asulates koduselt tundma hakkab.

„Selle pildi tegi ühe meie jahimehe tütar, ta ise arvas, et tegu on kährikuga. Koerad ajasid looma puu otsa ja siis ta tegi pildi. Umbes nädal tagasi ajasid naabripere koerad pesukaru puu otsa. Perenaine arvas, et see on mäger. Aga mäger ja kährik puu otsa ei roni,“ ütleb Kambja Jahiseltsi juht Veljo Jalak.