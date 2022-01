Mati Kaal Eestisse jõudnud nuhtlusest: „Pesukarud tuleks metsas maha lüüa.“

VÕÕRAS ELUKAS: Asjatundjad leiavad, et on ainult aja küsimus, millal pesukaru ennast Eesti metsades ja asulates koduselt tundma hakkab.

„Pesukaru on suur nuhtlus, mille inimene ise on Euroopasse lahti lasknud. Nad on toonud endale lemmiklooma, temast tüdinenud ja talle jalaga tagumikku andnud. Ma arvan, et neid tuleks metsas maha lüüa, see on ainuke võimalus hoida nende invasiooni tagasi,“ ütleb teadjamees Mati Kaal.