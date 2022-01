Püramiidiküla looja sattus võlaorjusesse ja tõsteti koos lastega kodupüramiidist välja 

Margus Aru (48) istub kamina ees toolil, mängib kitarri ja laulab heleda häälega kurvameelset laulukest. Politsei ja kohtutäitur seisavad Aru kõrval ja ootavad, et viimane lõpetaks musitseerimise, võtaks oma asjad ja vabastaks ruumid. Kõik see filmitakse videosse üles ja kaks päeva hiljem postitab Aru kaadrid sotsiaalmeediasse koos üleskutsega: „Vajame abi, minu perekond sunniti kodunt lahkuma.“ Abipalve juures on ka Arule kuuluva MTÜ Tähevärav kontonumber ja tema e-posti aadress. Seejuures pole Aru üksik hunt, kes süsteemi vastu mässab. Tal on ka kaks alaealist last, kellest üks on ka eelmainitud videos nähtav.