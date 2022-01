Juhtkiri | Paigalseisev peaminister  

Kallas kõneleb, et levima on hakanud arvamus, justkui oleks energiatoetuse taotlemine ebatavaline. „Vastupidi, inimesed suhtlevad riigiga taotluste kaudu pidevalt: avalduse peab tegema selleks, et saada riigilt maksutagastust, lastetoetusi, kohalikult omavalitsuselt huvihariduse toetust, elatisabi, Covidi-kriisis taotlesid ettevõtted ka palgatoetust,“ manitseb ta. Ilmselgelt ei ole ta ise ühtegi toetuste avaldust ise täitnud. Palgatoetuse tarbeks sai kasutada hästi toimivat töötukassa IT-süsteemi, kuhu esitasid avaldusi raamatupidajad ja personalitöötajad, kes on harjunud riigi IT-süsteemides asjama. Koolitoetuse avaldus on ülilihtne, välju on vähe ja keegi ei nõua pinali soetamise arvet.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid nõustus Kallasega, et tuleb vaadata tulevikku, kuid samas tõi ta välja, et tuleks vaadata ka praegu aknast välja, et näha, mis päriselt reaalses elus toimub. Kallas korrutab, et detsembris oli alla 100euroste arvete osakaal 75%. Korrutame vastu, 2020. aastal deklareeris 58% inimestest kuni 1200eurost kuutulu. Ja on poliitikuid, kes kuulevad ka nende inimeste muresid, kelle eelarves on 15 eurot suur raha.

Nõus, pikki lahendusi on vaja. EstLink 3 projekt valmis aastaks 2030. Teeb nii, kuigi tuleks teha kiiremini. Rohkem tuulikuid ja päikesepaneele. Saagu. Energiakokkuhoiust hoonetes on räägitud aastakümneid. Teeme ära. Aga kuni kõik see juhtub, ei saa manitseda inimesi külmas ja pimedas istuma. On väga vähe majas üksi elavaid vanainimesi, kes praegu saaks elektrit kokku hoida, lülitades basseinisoojenduse välja.