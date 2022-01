90 VAGUNISSEMURDMIST PÄEVAS! Los Angelese kesklinnas toimuvad massilised rongiröövid 

Union Pacific on kaubaraudtee, mis katab suurema osa USA lääne- ja keskosast, Los Angelesest ja Seattle'ist Chicago ja New Orleansini välja. Nende vagunites loksuvad ostud ja saadetised eraisikutelt, Amazonist jne. Õigupoolest on sellised röövid toimunud hobuveo aegadest saati, need pole midagi uut, kuid muutunud on kogused. Valdez räägib, et keskmiselt röövitakse päevas 90 kaubavagunit. Viimase aastaga on rongiröövide arv tõusnud 160 protsendi võrra. Kõige hullem oli 2021. aasta oktoober, kui rööve toimus võrreldes 2020. aasta sama kuuga enam kui 350 protsenti rohkem!