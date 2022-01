Kõhuvalu, puhitus, väsimus ja rauavaegusaneemia – need on neli tüüpilisemat märki, mis viitavad tsöliaakiale 

Söömine ja sotsiaalsus

Söömisel on oluline osa sotsiaalsel lävimisel ja inimeste vahelisel suhtlusel. Olgu selleks erinevad koosviibimised, peod, piknikud või mis tahes söömisega soetud üritused. Toit on sageli seltskondlike koosviibimiste keskpunktiks, mis suurendab kuuluvust ja ühtsustunnet. Puutume tihti kokku eelarvamusega, et „mida see tükike kooki sulle ikka teeb“. Peame alati jääma enesekindlaks ning ütlema gluteeni sisaldavale toidule „ei“. See on kindel märguanne, et me ei patusta. Samuti ei tohi karta mis iganes situatsioonides küsida toidu koostisainete kohta. Kuigi vahel võib tunduda, et tsöliaatikud kontrollivad külalislahkust, siis ümbitsevatele inimestele selgitades suureneb ka nende teadlikkus ning meiega hakatakse üha rohkem arvestama. Negatiivset suhtumist on tajunud tsöliaatikutest lapsed ja teismelised ilmselt rohkem kui täiskasvanud. Just lapsed ei taju olukorra tõsidust, on hinnangulised ning näitavad oma negatiivset suhtumist teisiti sööjasse välja.