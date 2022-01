Riigikogu võttis vastu avalduse Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetuseks 

„2014. aastal langes Ukraina provotseerimata agressiooni ohvriks ning selle tagajärjed ei ole siiamaani likvideeritud ja julgeolekuohud Euroopas on kiiresti eskaleerumas.

Riigikogu rõhutab, et mitte ühelgi riigil väljaspool Euroopa Liitu või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) ei ole nende ühenduste laienemise osas vetoõigust. Ukraina liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides on Ukraina ja nende organisatsioonide otsus ning kolmandatel osapooltel puudub selles küsimuses sõnaõigus.

Riigikogu on seisukohal, et mitte ühtki Ukraina suveräänsust puudutavat otsust ei ole võimalik langetada tagaselja. Mõjusfääride poliitika on Euroopas läbi ja riigikogu mõistab hukka igasugused katsed taastada Euroopas mõjusfäärid.