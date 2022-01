Euroopa Parlamendi uueks presidendiks valiti abordivastane Malta naispoliitik 

Roberta Metsola on olnud europarlamendi saadik alates aastast 2013. Institutsiooni asepresidendiks nimetati ta 2020. aastal. Ta täitis Euroopa Parlamendi presidendi kohustusi ka ajal, mil David Sassoli polnud haiguse tõttu enam võimeline tööd tegema. Nelja lapse ema Metsola on pälvinud mõne kolleegi kriitikat oma abordivastaste seisukohtade pärast. Teatavasti on Malta viimane Euroopa Liidu riik, kus abordid on täielikult keelatud.