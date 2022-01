Lugejakiri | Peatage Väike My! 

Valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Foto: Tiina Kõrtsini

Meie peaminister on nagu Väike My, kes seisab käed puusas keset valitsust, mõistmata, miks keegi teda Muumiorus ei armasta. Hetkel tundub, et riigijuht My peamine mure on hoida oma rikkad vanemad eemal elektrihinna tõusu kompensatsioonidest.