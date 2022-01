PENSIONÄR ÕPETAB: kuidas säästa energiakuludelt, kui pärast abikaasa hooldekodukoha eest maksmist jääb rahakotti 87 eurot? 

PÜKSINÖÖR KOOMALE: Kuigi pensionär Mare kasutab 2,5 korda kallimat energiat, polnud tema detsembrikuised kulud elektrile ja toasoojale suuremad kui mullu. Kuidas ta seda teeb? Foto on illustratiivne.

„Mul on börsihind. Võtan tabeli nina ette, kui hind on odavam, panen boileri tööle,“ jagab üksi elav pensionär üht viisi paljudest, kuidas ta energiakallinemisega toime tuleb. Mida saab ise teha, et arved üle pea ei kasvaks?