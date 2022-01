Tõnis Liinat | Peaminister, mida te ootate? 

Eile oli Tallinnas esimene päev, kui pealinlased said esitada taotlusi energiatoetuse saamiseks. Pirita linnaosa valitsuse maja oli rahvarohke. Paljud olid juba eelmisel nädalal telefoni teel vastuvõtule registreerunud ja tormasid nüüd, arved näpus, et segasest toetuskorrast sotti saada. Saime aidata, kuid kahjuks mitte kõiki, kes abi otsima tulid. Midagi pole parata, mõni pere on +18 või +70 eurot liiga rikas, et saada tuge krõbeda energiaarve tasumiseks või siis ei kuulu tarbitud energia hulk kompenseerimisele.

Seda, et energiatoetuste maksmine on halvasti ja inimesi alandavalt korraldatud, on kritiseeritud, kuid usun, et omavalitsused saavad hakkama. Ega see pole ju esimene kord, kus peaminister vastutusest kõrvale hiilib ja ebamugavale küsimusele küsimusega vastab. Näiteid on lähiminevikust enam ja veel – kasvõi see, kuidas valitsus lükkas kohustusliku vaktsineerimise vastutuse tööandjate õlgadele. Samas pole Kaja Kallas jätnud näpuga näitamast. „Ma kutsuks küll Tallinna linnavalitsust võtma jalad kõhu alt välja ja tulema inimestele vastu,” on Kallas öelnud. Tuleme, aitame. Kõik lahenused pole ideaalsed, aga töötame.