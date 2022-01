Ajavahe ja jänkidest kahjukäsitlejad: Tõnu Raadiku teise operatsiooni maksid kinni nii annetajad kui ka kindlustus 

Jevgeni Maksini jutu järgi läks asi lappama sellest hetkest, mil selgus, et Tõnu Raadikule on vaja teist operatsiooni. Just selle tarbeks algatas kindlustatu kasutütar korjanduse, enne kui ametlikud protsessid jõudsid päris lõpuni käia. Annetuste raha koguti öösel vastu laupäeva, positiivne otsus hüvitamiseks tehti laupäeva varahommikul. Seega jõudsid enne teist operatsiooni vajaliku rahastuse tagada nii annetajad kui ka kindlustusfirma.