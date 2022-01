Bonnieri preemia nominentide seas on ka Õhtulehe artiklid metsastatistikast 

Bonnieri preemia nominendid on Õhtulehes ilmunud Priit Pärnapuu artiklid metsastatistika pettusest (6. aprillil ilmunud „METSASTATISTIKA NÄITAB AIATEIBAID?! Pikalt avalikkuse eest varjatud andmetes haigutavad 100 000 hektari suurused anomaaliad“, 30. juunil ilmunud „ÕL VIDEO | METSASTATISTIKA USALDUSVÄÄRSUS KUKKUS PORRI?! Andmed, mille avalikuks tulek võib riigilt röövida sadu miljoneid, vedelevad kõigi silme all“ ja 16. augustil ilmunud „ARVUTAME ROHELISEMAKS! Miljonite tonnide küsimus: Eesti teatab maailmale, et meie metsad seovad süsinikku – aga tegelikult on vastupidi!“); Maalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklid pakendipettusest, mille autorid on Heli Raamets, Bianca Mikovitš, Mikk Salu, Ain Alvela (Maalehes 23. veebruaril ilmunud „EKSPERIMENT PALJASTAB | Valed ja vassimine! Meie hoolega sorteeritud pakendid lähevad tont teab kuhu“, Eesti Ekspressis 23. veebruaril ilmunud „SUUR PAKENDIPETTUS | Inimestele on aastaid valetatud. Kadunud on tuhandeid tonne, saamata maksumiljonid“ ja 8. aprillil Maalehes ilmunud „Paikre prügila näitab ulmelisi sortimisandmeid“) ning Eesti Ekspressis ilmunud Holger Roonemaa artiklid peaminister Jüri Ratase uhketest õhtusöökidest ja autosse ostetud jookidest (12. mail ilmunud „Kvaliteetaeg rahva rahaga: valitsusjuht Ratase uhked õhtusöögid, rohked kingitused ja „joogid autosse“ ja 20. mail ilmunud „Peaminister Jüri Ratase auto oli ratastel minibaar).