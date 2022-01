Juhtkiri | Eliitkoolid on vaid väljavalituile 

Kel õppureist kindel siht silme ees ülikooli pääsemisel, see proovib juba sammud varakult seada heasse gümnaasiumisse. Õppemaksu vähemalt ametlikult Eestis küll ei eksisteeri, kuid osad koolid oskavad sellest hoolimata lapsevanemailt raha koguda teiste nimetuste all. See kujutab juba esimest filtrit eliitkoolikõlbulike perede väljasõelumisel. Kui Lutsu Palamusel elasid õpilased sealsamas koolimajas ning nõukaajal olid koolide juures internaadid, siis millised on tänapäeval maalt tulnud noorte võimalused Tallinna või Tartu eliitkoolides õppimiseks? Need on ahtamad kui üliõpilastel, kel on kõrgkoolide juures ühiselamud, kuid gümnaasiumidel need puuduvad sootuks.