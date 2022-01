Ukraina ekspresident kaebas, et temalt võeti pass ära 

Väljaanne France24 vahendas, et Porošenko väike sõu tuli kriitikute sõnul erakordselt halval ajal – on ju Ukraina piiri äärde kogunenud Vene sõdurid ning ukrainlased loodavad kogu hingest Lääne abile. Seega on tema saabumine mitte just kuigi teretulnud vahelepõige, mis muudab olukorra Ukrainas veelgi närvilisemaks.

Zelenskõi on kommenteerinud, et Porošenkoga tegeleb sõltumatu kohtusüsteem ning et tema ei pea protsessi käigus millessegi sekkuma. Samas on ta siiski salvanud, et endine riigipea peab end vist seadustest kõrgemaks. Porošenko kohtusaaga sai esmaspäeval avalöögi.