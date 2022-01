VAIKUS EETRIS: tsunami teele jäänud Tongast on raske teateid saada 

Satelliitfoto veealuse vulkaani purskest. Foto: EPA/Scanpix

Tonga pealinna Nuku'alofa rahvas põgenes enam kui meetrikõrguste tsunamilainete eest ummisjalu. Kui paljudel see õnnestus, millised on kahjustused, on raske hinnata ja kokku arvutada, sest saareriigi kommunikatsioonivõrk on kohati täiesti maas, kohati kõikuv.