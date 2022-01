Piiril enam tasuta koroonatesti teha ei saa 

„Lennujaamas on testimise järgi selge vajadus ja seda nii reisile suundujate kui Eestisse saabujate seas. Liiatigi nõutakse mitmetes sihtkohtades riiki sisenemisel värske PCR- või antigeeni testi olemasolu,“ selgitas Confido testimis- ja vaktsineerimistegevuse juht Martin Talu ja rõhutas, et ka reisilt naastes on oluline end esimesel võimalusel testida ja tulemuste selgumiseni vältida liigseid kontakte.