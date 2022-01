SOLVUMISED JA SÜÜDISTUSED: koalitsioon ei saavutanud kokkulepet kõrgete energiahindade lisahüvitises

Peaminister Kaja Kallas vabandas täna hommikupoolikul Keskerakonna fraktsiooni koosolekul, kus ta tutvustas enda seisukohti energiahindade kompenseerimises. Õhtulehele on viidatud, et koosoleku algus oli Keskerakonna ruumides emotsionaalne. Muu hulgas lahati inimsuhteid ning kaardistati, kas keegi on kellegi peale solvunud. Kõige juures palus Kaja Kallas Keskerakonnalt ja selle esimehelt vabandust, et oli liiga järsult öelnud „ei“ koalitsioonipartneri eelmise nädala ettepanekutele, millega nähti võimalusi kompenseerida energiahindade tõuse.