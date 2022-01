Tartu peale seiklema: Paavo Matsin sai linnaisadelt loa teha boheemlaslikku mürglit 

„Tartu on alguste linn ja mõnikord on need algused päris suured. Kristjan Jaak Peterson alustas Tartus eestikeelse esseistikaga, aga samas oli ta esimene eestlane, kes istus ülikooli kartsas,“ ütleb värskelt Tartu linnakirjanikuks kuulutatud Paavo Matsin.