SUITSIIDISALK: Taliban tahab luua Afganistani riikliku armee ridadesse märtribrigaade 

Augustis Afganistanis võimu haaranud Taliban teatas hiljuti, et kavatseb luua riikliku armee sekka ametlikud märtribrigaadid. See tähendab seda, et Afganistani uue sõjaväe ridadesse kuuluksid ka vastuolulised enesetapupommitajad, keda meelitatakse „märtrisurmaga“ kaasnevate taevaste hüvedega. Suitsiidirünnakud pole aga ajaloos midagi uut – sellist rünnakuviisi on kasutatud ka kaugemas minevikus.