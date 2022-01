Pärnumaal hukkus kolme veoauto ja sõiduauto kokkupõrkes inimene

Praeguse informatsiooni järgi olid liiklusõnnetuses osalenud autodes ainult autojuhid. Vaatamata Häädemeestel juhtunud raskele liiklusõnnetusele on võimalik Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel mõlemas suunas sõita, aga liiklemine piirkonnas võtab päris palju aega. Liiklust reguleerib politsei ning sõidukite kiirus on piiratud. Õnnetuse ajal ning ka praegu on piirkonnas teed libedad.