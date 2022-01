Energiatoetuse infotelefon on kõnedest punane! „Inimesed helistavad ja nutavad. Toetussüsteem on väga arusaamatu.“

Kõik on segane! 17. jaanuarist saavad pealinlased küsida energiatoetusi – ainult et väga paljud ei saa aru, mida neil teha tuleb. Lakke hüpanud arvetega hädasolijatel on pea pulki täis, püüdes ennast bürokraatiast läbi närida. „11. jaanuaril helistas mulle üks naine ja puhkes nutma. Ta sai suure arve, mida ta ei suuda maksta. Tema abikaasal on osaline puue. Täna tuli südantlõhestav kõne naiselt, kes sai 600 euro suuruse arve ainult gaasi eest,“ räägib Marju, kes vastab kõnedele Tallinna energiatoetuse infotelefonil.