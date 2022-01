ENERGIAHINDADE VALITSUSRIID | Jaanus Karilaid: Reformierakonna juhtkond on võtnud kriisi liiga leigelt. Ootame vastuseid täna 

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles pärast fraktsiooni koosolekut, et valitsuspartnerilt Reformierakonnalt oodatakse vastuseid Keskerakonna ettepanekutele, mis leevendaksid toimetulekut energiakriisis. Karilaid täpsustas, et erakonna prioriteediks on praegu aidata eeskätt kodutarbijaid. Samas tõi ta välja, et erakondade esimehed peavad suutma tegutseda kriisides palju kiiremini.