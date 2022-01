Riho Terras Saksa telekanalile: Venemaa on valmis kasutama sõjalist jõudu. Me peame valmis olema 

„Venemaa eesmärk on kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri ümbertegemine, et taaskehtestada 1997. aasta olukord. Putini nõudmisi tuleb võtta tõsiselt, sest need on pronksööst ja Gruusia sõjast saati muutumatuna püsinud. Ukraina on järgmine osa Venemaa taktikalisest plaanist, millega läänt endaga läbirääkimiste laua taha suruda,“ ütles Terras.