Korruptsioonikahtlus: Keskkonnainvesteeringute keskuse endine juht läheb kohtu alla  

Toimingupiirangutega keelatakse ametiisikul nende ametitoimingute või otsuste tegemine, millest ametiisik või temaga seotud inimesed on isiklikult huvitatud. „Veiko Kaufmann, kes oli 2012.-2019. aastani SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juhatuse liige ja 2017.aastast ainus juhatuse liige, allkirjastas süüdistuse järgi 2018. aastal ametiisikuna otsuse, millega rahuldati OÜ Paikre taotlus reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku taaskasutuse pilootprojekti rahastamiseks Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist,“ rääkis Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Leelet Kivioja. „Projekti kogumaksumuseks oli üle 6,5 miljoni euro, millest abikõlblik 5, 4 miljonit ja millele taotletud toetuse määr 50% ehk ligemale 2,7 miljoni eurot.“

Prokuröri sõnul kirjutas otsusele ainuisikuliselt alla SA KIK juhataja Veiko Kaufmann, olles teadlik, et teda seob antud projektiga isiklik majanduslik huvi. „Nimelt nõustas Kaufmann oma ettevõtte alt sama OÜ-d, mille toetuseks ta KIK juhatuse liikmena ehk ametiisikuna otsuse tegi ning kokkuleppe järgi pidi hakkama projekti käivitumisel saama majanduslikku tulu läbi oma äriühingu.“ Veiko Kaufmann oleks pidanud teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes teeb otsuse ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule. Veiko Kaufmann jättis aga SA KIK nõukogu informeerimata, et ta on isiklikult seotud projektiga, lausus prokurör.

2018. aastal saatsid sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nelja üksuse juhid nõukogule märgukirja, milles süüdistasid Kaufmanni viletsas juhtimiskultuuris ja ametisse sobimatuses. Kirja autorite sõnul võimendusid puudujäägid alates 2016. aasta detsembrist, mil Kaufmannist sai juhatuse ainus liige, kirjutas toona ERR.