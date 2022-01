GALERII | Mitmes Euroopa linnas marsiti kohustusliku vaktsineerimise vastu 

Kui Prantsusmaal ja Saksamaal alles kardetakse, et sealgi seatakse kohustuslik vaktsineerimine sisse ja protesteeriti koroonapasside ja piirangute vastu (mida näiteks Prantsusmaal kavatsetakse karmimaks muuta), siis Itaalias (sealne meeleavaldus Roomas on ka meie fotol) kehtib vaktsineerimiskohustus juba kõigile, kes on vanemad kui 50aastased. Austria parlament otsustab aga tõenäoliselt veel sel nädalal, et kohustuslik vaktsineerimine hakkab kehtima kõigile riigis elavatele 14aastastele ja vanematele inimestele – seda mõne harva erandiga.