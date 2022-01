Juhtkiri | Printsess Kaja kannatused 

Jah, paljud kriisid on mitmetahulised. Energiakriisis vajavad inimesed abi kohe, paralleelselt tuleb mõelda tulevikule. Lisaks sellele, et ära kuulata kõik ideed, neist aru saada ja parimad lahendused koos kokku panna, tuleb seda ka selgelt ja arusaadavalt selgitada. Ja mitte pikkade ja lohisevate selgitustega, vaid lühidalt, seejuures näidates, et mõistetakse ka teist poolt. Aga praegu on Jüri Ratase ümmarguste vastuste edetabeli kõrvale tekkinud Kaja Kallase lapsikuste parimad palad.

Kui lugeda Kaja Kallase pikki intervjuusid, siis sisu justkui on. Aga siis saab jälle teada, et opositsiooni ettepanekuid ei arutata, sest seda valitsuskabineti istungil päevakorras pole või kõigil pensionäridel abi vaja pole. Kaja Kallasel soovitatakse üles leida nii oma sisemine Winston Churchill, Margaret Thatcher, Andrus Ansip, kui ka Siim Kallas. Ja see kriis on toonud esile palju asju, mida seni on ilmselt üle jala tehtud või lihtsalt teadmata tulevikku edasi lükatud.

Näiteks on probleem, et Soome odav elekter ei jõua Eestisse, sest kaabel on täis. Aga samas EstLink3 ehitust alles mõeldakse teoreetiliselt ja kõige varem võiks ühendus valmida 10–15 aasta pärast. Samas EstLink2 ehitati valmis kolme aastaga ja see maksis 320 miljonit eurot. Kui elektribörsi toimimiseks on vaja rohkem ühendusi, miks ei võiks EstLink3 kiiremini valmida? 2014. aasta uudisest saab teada, et merekaabel tõi esimesel poolaastal Eesti elektritarbijatele 26,2 miljonit eurot ja Läti elektritarbijatele 20 miljonit eurot otsest kokkuhoidu elektrihinnalt.