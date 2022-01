Indrek Saar: valitsus ei suuda kriisi juhtida 

„Kaja Kallas ja Jüri Ratas ei ole ainuisikuliselt süüdi energiakriisi tekkimises, küll aga selle tagajärgede võimendumises. Valitsus selleks ongi, et kriisi juhtida, oma kodanikke aidata ja pingeid leevendada. Praegu jääb paratamatult mulje, et üks ei saa ja teine ei taha oma vastutusest aru saada. Neid, kelle valitsus on kurjaks ajanud, on järjest rohkem. Ja mõnedki vihastavad mitte üksnes valitsuse, vaid riigi peale laiemalt, sest nad tunnevad, et nad on oma murekoormaga üksi. On neid, kes võtavad tõrvikud ja tulevad tänavatele. Ja seda kõike ajal, mil lisaks jätkuvale tervisekriisile on meie regioonis ka süvenev julgeolekukriis,“ selgitab Saar saadetud pressiteates.